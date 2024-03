Tavuğa şikayet yağdı

Bolu’da beyaz et sektöründe üretim yapan ve piyasayı belirleyici konumda bulunan Erpiliç ile Beypiliç firmalarına geçtiğimiz günlerde rekabet kurumunun yaptığı denetleme sırasında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açılmıştı. Erpiliç ve Beypiliç firmalarının beyaz et fiyatlarını istediği gibi yönlendirmesine karşı vatandaşların da tepkisi oluşurken beyaz et fiyatları adeta altın fiyatıyla yarışır hale geldi. Fiyat konusunda çok hassas olan ancak sağlık konusunda aynı hassasiyeti göstermeyen iki firmanın ürünlerine vatandaşlar şikayet yağdırdı.

Beypiliç ürünlerine şikayet yağdı

Tarihi geçmemiş tavuk ürününün yeşil ve pis kokan bir görüntüye sahip olduğunu belirten bir vatandaş, “Beypiliç marka tavuk aldım taze ve tarihi geçmemiş ama kesince göğüs iç kısmında böyle yeşil ve kokulu bir kitle çıktı. Üstelik iki tavuğunda göğsü böyle çıktı bu nedir hayvan hiç darbe almadan dişi sağlamken içi niye böyle olsun. Kimyasal mi veriliyor. Hayvanlara kanser midir? Basit bir olay değil sağlığa ne kadar zararı vardır? Yani kim ne derse desin bunun hiçbir izahı olamaz” şeklinde şikayetini dile getirdi.

Marketten Beypiliç markasına ait bonfile aldığını ancak midesi bulanarak yemek zorunda kaldığını belirten bir tüketici, “Beypiliç marka piliç parmak bonfile satın aldım, ancak hepsinde sinir vardı ve ayıramadım. Midem bulanarak yemek zorunda kaldım ve paranın büyük bir kısmını sinire ödemiş oldum. Hiç memnun kalmadım ve bu konuyla ilgili şikayetimi dile getirmek istiyorum” dedi.

Beypiliç markasına ait başka bir tavuk ürünü içerisinden yabancı madde çıktığı için şikayetçi olduğunu dile getiren tüketici ise, “Beypiliç markalı tavukta yabancı madde çıktı. Alırken hiç fark etmedik. Eve geldim, pişirmek için açacaktım fakat tavuğun tabağının streç kısmında yabancı bir madde olduğunu gördüm. Paket daha hiç açılmamıştır. Son kullanma tarihi de geçerlidir. Lütfen yetkililerin ilgilenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erpiliç’in tavukları da şikayetlerden nasibini aldı

Kemiksiz diye üretilen ancak içinden vatandaşın dikkati sayesinde kemik çıkan Erpiliç markasına ait şinitzel ile ilgili konuşan bir tüketici, “Erpiliç markalı şinitzelde kemik parçası çıktı, çok tehlikeli bir durum. Allah’tan eşimin ağzına geldi. Küçük kızım var, 3 yaşında; ya ona çıksa ve boğazına taksaydı, Allah korusun. Daha dikkatli ve özenli davranılmalıdır. E-posta gönderdim ancak cevap veren olmadı, iletişim sıfır” diyerek tepkisini gösterdi.

Mide bulandıran ciğer

Erpiliç ürünü olan tavuk ciğeri satın alan İzmir’de yaşayan bir tüketici gördükleri karşısında şoke oldu. Tavuk ciğerinin mide bulandıran görüntüsüyle karşı karşıya kalan tüketici, “Er Piliç markasına ait tavuk ciğer satın aldım. Ciğerin içinde, yeşilimsi bir maddeyi fark ettim ve bunun ne olduğunu anlayamadım. Acaba bu bir ur ya da hastalık belirtisi mi diye endişelendim. Bu durumdan dolayı oldukça rahatsız oldum ve bir daha bu markadan ürün satın almayı düşünmüyorum” dedi.