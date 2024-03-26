CHP adayı Erkan Gürbüz: “Elbistan’ın kayıp yıllarını telafi edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan gürbüz, kentte düğümlenen sorunları çözmeye geldiklerini belirterek, “Elbistan’ın kayıp yıllarını telafi edeceğiz” dedi.

CHP adayı Erkan gürbüz, seçim sürecinde son 5 güne girildiğini belirterek, Elbistan’ı 15 yıldır devam eden anlayışın miadının da 31 Mart akşamında dolacağını söyledi.

31 Mart seçimlerinin, birçok açıdan yeniden başlangıçların seçimi olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, kampanya boyunca vatandaşın da ‘değişim’ üzerine odaklandığını vurguladı.

Seçmenin, hizmet üzerinden tercihte bulunacağının altını çizen Gürbüz, “Halkımız, derdi çalışmak ve üretmek olan bir belediye başkanı istiyor. Kendisine dokunan, kendisini anlayan, seçilince unutmayan, ihmal etmeyen, kendi içinden bir belediye başkanı istiyor. Bu konuda da seçim kampanyamız boyunca gördük ki halkımızla dokumuz uyuştu. Elbistan için aranan kan ‘Erkan Başkan’ oldu” diye konuştu.

Çözülmeyen düğümleri çözmek için ortak aklı kılavuz edineceklerine değinen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan gürbüz, “Bizim yolumuz aklın yolu. Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden, bu şehirde hiçbir çocuğumuz açta açıkta kalmasın, hiçbir gencimiz umutsuz olmasın, emeklimiz onuruyla yaşasın, kadınlarımız iş kursun, emekçi hakkını alsın, bu şehir yeniden ayağa kalksın diye mücadele ediyoruz. Gayemi, kavgamız, derdimiz, hayalimiz budur, bu şehirdir. Haydi, Elbistan, bu seçim yeniden başlangıçların seçimi. Birlikte başarabilir ve Elbistan’ımızın kayıp yıllarını telafi edebiliriz” cümlelerini kullandı.