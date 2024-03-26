26 Mar 2024 - 13:27- Çevre G:

Eşsiz dolunay manzarası mest etti

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İstanbul’un en önemli simge yapılarından Fatih Camii ile birlikte görüntülenen dolunayın zaman atlatmalı görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Eşsiz dolunay manzarası mest etti
Eşsiz dolunay manzarası mest etti
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İstanbul’da dolunay olduğu zamanlarda fotoğraf sanatçıları Üsküdar Salacak Sahiline giderek tarihi yapılar ile birlikte özel anları yakalamaya çalışıyor. 220 adet fotoğraf çekilerek oluşturulan videoda kızıl renge bürünen dolunay Fatih Camii ile birlikte görüntülendi. Zaman atlatmalı çekim tekniği ile oluşturulan video izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Fotoğraf sanatçısı Yusuf Kaan Yıldırım’ın yüzlerce fotoğrafı video haline getirdiği dolunay masalsı manzaralar oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzarası mest etti
Eşsiz dolunay manzarası mest etti
Eşsiz dolunay manzarası mest etti

26 Mar 2024 - 13:27 İHA İstanbul- Çevre

Mahreç  İha

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