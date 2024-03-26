“İdari izin günlerinde çalışan sağlık profesyonelleri mağdur edilmemeli”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 6’ıncı ve 7’inci Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alınmasına rağmen idari izin günlerinde diğer kamu görevlilerinin izin yaptığını fakat sağlık çalışanlarının çalıştığını ve bu durumun sağlık çalışanları için hak kaybına yol açtığını belirtti. Konu hakkında basın açıklaması yayımlan Doğan, sağlık personelinin idari izin nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

“Sağlık Personeli İki Kez Mağdur Ediliyor”

Önceki yıllarda idari izin günlerinde görev yapan sağlık profesyonellerinin bu haktan yararlanmadığını belirten Doğan, “Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede kamu görevlileri idari izinli iken acil serviste çalışan hekim, hemşire görevine devam edecek. Doğum salonundaki ebe işine ara vermeyecek. Yoğun bakımda tedavi duraksamadan sürecek. Yani sağlık hizmetinin seyrinde bir aksama olmayacak. Ancak, kesintisiz sağlık hizmetini sağlayan ebe, hemşire, hekim, sağlık memuru, teknik personel idari izin nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. 6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alınmasına rağmen idari izin günlerinde çalışan personel hak kaybına uğramaktadır. Diğer kamu çalışanları izin yaparken hekim, hemşire, ebe çalışarak mağdur oluyor, yetmiyor çalıştığının karşılığını alamayarak ikinci kez mağdur ediliyor” ifadelerine yer verdi.

“Bu Sorun Artık Çözüme Kavuşturulmalıdır”

Sağlık-Sen olarak mağduriyetlerin son bulması için mücadele ettiklerini belirten Doğan, “Bu konuyu toplu sözleşme masasına taşıdık, Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilettik, Bakanlığa başvuruda bulunduk ve Nisan ayında yapılacak Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı’nda bir kez daha gündeme getireceğiz. Geçtiğimiz bayramda bu sorun vardı, bu bayramda yine bu sorunu yaşıyoruz, çözülmezse önümüzdeki bayramda yine bu sorunu yaşayacağız. Sürüncemede bırakılan; hekimi, hemşireyi, ebeyi, sağlık teknisyenini mağdur eden bu sorun artık çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu.