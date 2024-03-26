DKMP Elbistan'dan yaban hayata yem desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince yoğun kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği, av kontrollerinin yanı sıra yaban hayatı korumak ve sürekliliği sağlamak adına her kış mevsiminde bölgedeki Anadolu yaban koyunları, yaban keçileri ve diğer hayvanlara yem desteği veriyor. DKMP ekipleri, belirlenen program çerçevesinde karla kaplı araziye yem takviyesi yaptı. Kış şartlarının oldukça çetin geçtiği bölgede, ilk etapta araçlarla taşınan kırık buğday çuvalları sarp bölgelere ise DKMP personellerince sırtlanıp götürüldü. Yaklaşık 500 kilogram buğday, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına bırakıldı.

DKMP Elbistan Şefliği’nin, doğal yaşamın denge unsuru olan yaban hayvanlarına yönelik koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.