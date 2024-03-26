600 aile ile iftarda buluştular

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi, kurumdan sosyal ekonomik destek hizmeti alan ailelerle iftar programında buluştu.

Türkiye Kalkınma Vakfı, Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile 600 aile ile iftar programı yapıldı.

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emine Cuma, on bir ayın sultanı ramazanın manevi iklimine uygun olarak kurumdan sosyal ekonomik destek hizmeti alan aileleri aynı sofrada buluşturduklarını söyledi.

Cuma, programa 600 ailenin katıldığını belirterek, “Bu güzel iftar soframızda birliğin ve beraberliğimizin yansımasını gördük. Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi olarak, sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetzedelerimize eğitim, ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak imkanlar ölçüsünde her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Bugün de böyle bir program düzenlemek istedik. Bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize teşekkür ediyor, ramazan bayramlarını da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.