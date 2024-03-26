LPG Piyasasında ulusal stok yükümlülük listesi yayımlandı

EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.

"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

LPG DAĞITICI LİSANSI

SAHİBİNİN UNVANI

Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)

(1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025)

Aygaz Anonim Şirketi

69.002

Petrol Ofisi Anonim Şirketi

33.310

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi

26.082

İpragaz Anonim Şirketi

25.028

Likitgaz Dağıtım Ve Endüstri Anonim Şirketi

22.310

BP Petrolleri Anonim Şirketi

19.628

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

12.332

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi

9.225

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi

5.932