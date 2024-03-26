LPG Piyasasında ulusal stok yükümlülük listesi yayımlandı

EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.
"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.
İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.
LPG DAĞITICI LİSANSI
SAHİBİNİN UNVANI
Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)
(1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025)
Aygaz Anonim Şirketi
69.002
Petrol Ofisi Anonim Şirketi
33.310
Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi
26.082
İpragaz Anonim Şirketi
25.028
Likitgaz Dağıtım Ve Endüstri Anonim Şirketi
22.310
BP Petrolleri Anonim Şirketi
19.628
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi
12.332
TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi
9.225
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi
5.932