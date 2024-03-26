- Asayiş

Tır sürücüsünün ani freni faciayı önledi: O anlar kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Işık ihlali sonrası çakıl yüklü tır sürücüsünün ani frenle faciayı önlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tır sürücüsünün ani freni faciayı önledi: O anlar kamerada
Tır sürücüsünün ani freni faciayı önledi: O anlar kamerada
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı Ford marka otomobil kavşakta, İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı. Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.

26 Mar 2024 - 12:21 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL