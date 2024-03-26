26 Mar 2024 - 12:19- Bölge Haberleri G:

Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler

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Palandöken Dağı’nın zirvesinde yüzeyi donan gölette balık tutmak isteyen vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi balıkla beslediler.

Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler
Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler
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Erzurum’da etkisini sürdüren kış şartları özellikle yaban hayatı olumsuz etkiliyor. Palandöken Dağı’nın zirvesinde yüzeyi donan gölette balık tutmak isteyen vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle ve tuttukları balıkla beslediler. Tilkinin zaman zaman korkak ve ürkek davranışlarına rağmen aç kalması sebebiyle kendisine verilen yiyecekleri ve tutulan balığı almak zorunda kaldığı görüldü. Tilkinin bu tedirgin anlarını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara tilkinin de kayıtsız kalmadığı ve sürekli çevrelerinde gezdiği dikkat çekti.

Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler
Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler
Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler
Tilkiyi tuttukları balıkla beslediler

26 Mar 2024 - 12:19 İHA Erzurum- Bölge Haberleri

Mahreç  İha

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