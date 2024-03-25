Başkan adayı Mercan: "Özel Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçireceğiz"

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kent ekonomisinin potansiyeli açısından öncelik arz eden Özel Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Mercan, Özel Ar-Ge Merkezi'nin, Elbistan'ın teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini artırarak, bölgenin rekabet gücünü yükselteceğinin altını çizdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mercan, şunları kaydetti:

"İnşallah 1 Nisan sonrası kuracağımız Özel Ar-Ge birimimiz, Elbistan Belediyesi’nin yenilikçi yapısını geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararasi hibe programlarını takip edecek. Yeni projeler hazırlayarak ilgili birimler ile uygulamak, kamu kurumları ve özel sektörlerle vatandaşa yönelik projeler oluşturarak proje aşamalarını yürütmek, kurumun işleyişini daha üst düzeye çıkararak çağdaş belediye hizmetlerini sunmak önceliğimiz olacaktır.

Kuracağımız AR-GE merkezinde tıpkı Teknoparklar gibi vatandaşlarımızın ve teknoloji alandaki firmalarımızın da özel çalışma alanları olacak. Burada vatandaşlarımızın ve firmalarımızın geliştirdiği projeleri hem destekleyecek hem de şehrimize kazandıracağız."

Gençlere bu merkezde ücretsiz eğitim verileceğini belirten Mercan, 'Yine gençlerimiz için AR-GE merkezimizde ücretsiz yazılım ve programlama kursları da bulunacak. Burada eğitimini tamamlayan ve sertifikasını alan gençlerimizin projelerini de destekleyeceğiz" diye konuştu.