Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 32. haftanın programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray