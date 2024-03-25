12 kişilik kadronun 4’ü doldu

Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında Elbistan’daki sağlık kuruluşlarına atanan uzman doktor ve diş hekimleri belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın, 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası, Ankara’da noter huzurunda çekildi. Bakanlık, bu kura döneminde Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 doktor kadrosu açmıştı. Bu doktorlar ve branşları ise şu şekilde olmuştu: “1 tabip, 2 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı.”

Aynı kura çerçevesinde Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de 2 diş tabibi, 1 endodonti uzmanı ve 2 restoratif diş tedavisi uzmanı atamasının yapılması planlanıyordu.

Kura sonucunda ise, Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne açılan 12 münhal kadronun 4’ü doldu.

Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Ömer Özbeyler ve radyoloji uzmanı Mehmet Ali Kavukçu atanmış oldu.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ise diş tabipleri Yakup Halaç ile Kudsi Ferhan Pakdil atandı.

Doktorların ve diş hekimlerinin önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlamaları bekleniyor.