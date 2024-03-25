Musa Demir: “Muhalefet değil, bağımsız belediye olacağız”

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, muhalefet belediyelerin hizmet alamayacağı yönündeki iddialara ilişkin, “Muhalefet değil bağımsız belediye olacağız”

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’ndaki seçim bürosu önünde miting düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı miting, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vatandaşların ‘Bağımsız belediye ile il olacağız’, ‘Temiz bir kent için’, ‘İncitmeden vur mührü’, ‘Yoksulluğu gidermeye, zenginliği paylaşmaya geliyoruz’ sözlerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti.

Daha sonra bağımsız belediye meclis üyesi adaylarından oluşan ekibiyle kürsüye çıkan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, coşkulu kalabalığa hitap etti.

Sözün, iradenin ve kararın Elbistan’da olduğunu belirten Demir, “Elbistan’ın iradesinin üstünde hiçbir kuvvet ve güç yoktur. 31 Mart’ta yapılacak olan seçim, Elbistan’ın gelecek ümitlerini tazeleyecektir. Birlikte başaracağız. Elbistan’ımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Gücümüz milli iradedir. Elbistan’ın yeniden inşası için üretken belediyecilik anlayışı ile yola çıktım. 1 Aralık’tan bu yana Elbistan’ın her yerindeyiz. Attığımız her adımda bize inandınız. Yürüdük, yürüdük ve büyüdük.

Elbistan sevdasıyla bezendik. Bu zor durumu hissettik ve Elbistan için varız dedik. Vakit geldi zaman çattı. Söz sizdedir. Hüküm Elbistanlınındır. Elbistan, Elbistan olalı hiç böyle bir gönül birliğine tanık olmadı. Buraya gelenler, taşımayla değil gönülden geldi. Elbistan Belediyesi’nin anahtarlarını inşallah alacağız. Ceyhan Nehri gibi coşacağız. Bizi kimse durdurmayacak” dedi.

Tüm vatandaşları, Elbistan için yekvücut olmaya çağıran Demir, muhalefet değil bağımsız olduğuna dikkat çekti.

Demir, şöyle devam etti:

“Biz, mutlu nesil ve mutlu çalışanlar istiyoruz. Elbistan Belediyesi, hasta adam haline gelmiş. Siyasi partiler de durumu görüyorsunuz. Bir partide gelecek ve ikbal göremeyenler, bir de şansımı şurada deneyeyim demiş ve oraya gitmiş. Orada olmayınca bir de şurada olsun diye dolaşmış. Deprem bölgesinde siyaset olmaz. Adaylık başvurusunun bitmesine 2 saat kala aday belirlenir mi? Ben 5 yıldır proje üretiyorum. Onlar benim projelerimi taklit ediyor. Bu süreç içerisinde siyasi partiler ve üst düzey isimler de boş durmadı. ‘Musa Demir, bizim listemizden, bizimle birlikte yürüyelim, bizden aday ol’ dediler. Ben netim ve şahsiyetimi bozamam dedim ve bağımsız aday oldum.

Kanarya Sevenler Derneği’ne ya da yardımlaşma derneğine başkan seçmiyoruz. Önüne gelen her adam aday olmamalı. Biz, atanmış belediye başkanı değiliz. Depremin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen ciddi bir adım atılmamış. Hindistan modeli çarpık bir kent yaşamıyla karşı karşıyayız. Bizim belediyeciliğimizde gökdelenler yükselmeyecek. Soy adım gibi binalar inşa edeceğiz. Seçimi kaybedeceklerini anlayanlar muhalefet belediyesine hizmet gelmez diyorlar. Biz muhalefet değil bağımsız belediye olacağız. Biz de iş yapacağız ve hizmet edeceğiz.

Mevcut belediye yönetimini eleştiren Demir, 1 Nisan’ın Elbistan’ın bağımsızlık günü olacağını savundu.

Bağımsız Kart’la sosyal belediyeciliğe yeni bir anlam getireceklerini hatırlatan Demir, “15 yıldır iktidar belediyesi olarak yönetenler, ne yaptınız. 3 kilometrelik Ceyhan Nehri’nin alanından çıkmayarak 93 mahalleyi hiçe saydınız. Arabalar konuşsa Allah canımı alsa diye gidiyor. Biz şakayı 1 Nisan’da yapacağız. 1 Nisan bağımsızlık günü olacak.

Her insanın onurlu bir yaşam hakkı var. Şehrimizde yeni istihdam ve yatırımlarla iş olanaklarını sağlayacağız. Şehrin hala yol ve kaldırım sorunu var. İmar, işsizlik sorunu var. Başarılı olunmadığı için esnaflar perişan. Başarılı olunmadığı için vatandaş konteyner kentte yaşıyor. Başarılı olunmadığı için kültür merkezini çok görmüşler. Ne yaparsanız yapın sınıfta kaldınız biz geliyoruz” şeklinde konuştu.

Demir, daha sonra bağımız belediye meclis üyesi adayları ile birlikte kalabalığı selamladı.