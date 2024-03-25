Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu hibesi için başvurular başladı

Ekinözü ve Afşin ilçelerinde üzüm yetiştiricilerine yönelik olarak yüzde 100 hibe şeklinde ‘Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu’ başvuruları alınmaya başladı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma projesi kapsamında, 2024 yılı için “Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu" çağrı dönemi başladı. Bu çağrı ile gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerin desteklenerek gelir düzeylerinin artırılması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu çağrı programından Ekinözü, Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri yararlanabilecek. Hibe oranı ise yüzde 100 olacak. Başvurular, ikamet edilen ilçenin Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Başvurular 19 Nisan’a kadar kabul edilecek.

Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu’nda üzüm fidanı, fidan çukurlarının açılması, damla sulamalı, destek sistemi ve çevre ihatası da içerecek şekilde bağ kurulumu yapılacak.