Eyyup Ceran’dan Elbistan katılımı büyük mitinge davet

Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, partisinin yerel seçimler öncesinde düzenleyeceği Elbistan katılımı büyük mitinge tüm partilileri ve Elbistan halkını davet etti.

Yaklaşık 50 gün önce başladığı seçim maratonunu, 31 Mart’ta Milli Görüşün şahlanış döneminin kapılarını açarak sonlandıracaklarını belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Elbistan’da ahlaklı belediyeciliğin başlamasına 6 gün kaldı” dedi.

Ceran, şöyle devam etti:

“İnşallah, Elbistan halkının teveccühü, her geçen gün artan desteği ve coşkusu ile 1 Nisan’da Elbistan’ı hak ettiği yere çıkartacağız. Elbistan’ın gençleri iş umuduyla gurbet gurbet gezmesin, viraneye dönmüş şehrimiz yeniden ayağa kalksın, herkesin yüzü gülsün diye kollarımızı sıvayacağız ve insanımıza hizmetkar olacağız inşallah. Makam ve rakam için değil, ihale ve koltuk için değil, şöhret için değil, Allah rızası için siyaset nasıl yapılır ispatlayacağız. Elbistan’ı, Elbistanlıyı kucaklamaya ve derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

Partili partisiz tüm herkesi büyük mitinge davet eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Bu kutlu yürüyüşümüzde büyük mitingimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 27 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Hamza Akbaş Caddesi’ndeki seçim büromuz önündeki Elbistan katılımı büyük mitingimize partili partisiz tüm hemşerilerimiz davetlidir” diye konuştu