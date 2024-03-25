25 Mar 2024 - 13:36- Çevre G:

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

25 Mar 2024 - 13:36 - Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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