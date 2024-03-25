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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

# Türkiye

25 Mar 2024 - 11:36 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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