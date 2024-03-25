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Ekinözü’nde CHP’li Harun Vicdan’dan gövde gösterisi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, ilçenin birçok bölgesinden gelen yüzlerce kişinin katılımı için düzenlediği...

Ekinözü’nde CHP’li Harun Vicdan’dan gövde gösterisi
Ekinözü’nde CHP’li Harun Vicdan’dan gövde gösterisi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, ilçenin birçok bölgesinden gelen yüzlerce kişinin katılımı için düzenlediği törenle gövde gösterisi yaptı.

Vicdan, coşkulu kalabalığa hitabında isim vermeden Cumhur İttifakı adayı Harun Şahin’e de gönderme yaparak, “Bizim, başkaca mimara ihtiyacımız yok. Hele hele iç mimara hiç ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, seçimlere bir haftadan az bir süre kala diğer partilerden vatandaşların katılımları ile gücüne güç katıyor.  Vicdan’ın, son düzenlediği katılım toplantısı da büyük coşkuya sahne oldu. İlçenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, araçları ve traktörleri ile konvoy düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, kalabalık ve coşkunun 31 Mart’taki zaferin işareti olduğunu söyledi.

‘Ekinözü’ne seçim hevesiyle değil can nefesiyle bağlıyız’ diyen Vicdan, alandakilerin de ikna edilmişler değil inanmışlar olduğuna vurgu yaptı.

Vicdan, şöyle konuştu:”

“Bugün çok duygulandım. Hepinize minnettarım. Cenab-ı Allah beni sizlere mahcup etmesin. Burada inanmışlar var. Burada ikna edilmişler yok. Çeklerle, kolilerle ikna edilmiş hiç kimse yok. Bizden benzin, mazot parası bile isteyen yok. Bu memlekette gençlerimize iş sahası bulmak ve onları ekmek sahibi yapmak istiyorum. İnşallah buraya bir tekstil fabrikası getireceğiz. Bizde yorulmak yok. Vakit, yorulma vakti değil”

Sözleri ‘Vicdan başkan’ sloganları ile sık sık kesilen Vicdan,  “Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını biliyorum. Hayvancılık yapan vatandaşlarımıza veterinerlik hizmetini ücretsiz vermeyi taahhüt ediyorum. Ekinözü’nün makus tarihini değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ekinözü Belediyesi’nde mimar ve mühendis arkadaşlarımız var. Bizim, başkaca mimara ihtiyacımız yok. Hele hele iç mimara hiç ihtiyacımız yok. 31 Mart’a kadar bir oy lazım diyerek çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın gerçek teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, alanda demokrasi şöleni yaşandığına dikkat çekti.

Öztunç, “Şimdi sandık zamanı. Ben görüyorum ki Ekinözü kararını vermiş. Yıllarca başka partiler burayı yönetti. Şimdi ilk kez biz burada yönetimi alacağız. Mansur Yavaş başkanımla görüştüm. Ekinözü’ne hizmet de edecek acı su içmeye de gelecek. Seçim bürosu ziyaretimiz ve gece mitingimiz. 31 Martta Ekinözü’nde Harun Vicdan seçimin galibi olacak ve Ekinözü CHP’li belediye ile tanışacak. Ekinözü’nde barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

25 Mar 2024 - 11:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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