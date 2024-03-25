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Bağımsız aday Salih Horuz: “Elbistan’ı milli takım ruhuyla yöneteceğiz”

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Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, seçilmesi halinde kenti milli takım ruhuyla yöneteceğini söyledi.Elbistan Belediyesi’nde hiç kims...

Bağımsız aday Salih Horuz: “Elbistan’ı milli takım ruhuyla yöneteceğiz” mask
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Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, seçilmesi halinde kenti milli takım ruhuyla yöneteceğini söyledi.
Elbistan Belediyesi’nde hiç kimsenin şahsi çıkarları için çalışmayacağının altını çizen başkan adayı Horuz, adalet ve liyakat vurgusu yaptı.
Elbistan’ın dene-yapla geçecek 5 yılı değil 1 dakikasının bile olmadığını vurgulayan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, “Bunun için de yönetimde kararlılık gerekli, şehrimizin yeni bir deney alanı olmasına asla izin vermemeliyiz” dedi.
Elbistan Belediyesi’nde başarının, iyi ve güçlü bir ekipten geçtiğini ifade eden Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, “Sivil toplum kuruluşları, siyasi fikri ve düşüncesi ne olursa olsun tüm hemşerilerimiz ve kent dinamikleri ile bir bütün olacağız. Kavganın değil uyum ve ahengin tarafında saf tutacağız. Elbistan, bizi bekliyor. Kentin geleceği için söylediklerini yapabilecek aday olarak bizi görüyor. İşte biz de bu noktada memleketimizi milli takım ruhu ile yöneteceğimizi söylüyoruz.
Bağımsız belediye başkanı seçildiğimizde kendi meclis üyelerimiz olmayacak. Seçim sonucunda oluşacak meclis üyesi aritmetiğindeki isimler bizim ekibimiz olacak. Siyasi partileri ne olursa olsun onlarla birlikte şehrimiz için çalışacağız. Siyaseti ve siyasi görüşleri bir kenara bırakıp Elbistan öznesinde bulaşacağız. Bu doğrultuda da Elbistan’ı milli takım ruhuyla tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.
Belediyenin üst düzey yönetici kadrosunda da, adı hiçbir şekilde usulsüzlük ve yolsuzluğa adı karışmamış dürüst emekli bürokratlara görev vereceklerini anlatan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, “Çünkü bu insanlar bizim bel kemiğimizdir. Tecrübelerinden yararlanarak Elbistan’ın ayağa kalkması için herkesten yardım ve destek isteyeceğiz” şeklinde konuştu.
‘Belediye hiç kimsenin şahsi çıkarları için çalışmayacak’ diyen Horuz, “Elbistan’da hizmet herkese her düşünceye her vatandaşa eşit olarak toplumun ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapılacak. Belli bir siyasi parti veya bir gruba çıkarlarına hizmet etmeyecek. Tüm hizmetlerimizde bağımsız devlet gibi herkesin çıkarına olacak şekilde milli takım ruhu ile yapılacaktır. Partiniz ve görüşünüz ne olursa olsun belediye başkanınız gerçek bağımsız Salih Horuz olsun ve hep birlikte elle verelim Elbistan’ımızın il olması için çalışalım birlik olursak başara biliriz inşallah” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.

25 Mar 2024 - 10:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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