3 araç kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da 3 aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Adnan Menderes Bulvarı ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki hafif ticari araç Tepebaşı Caddesi’nden bulvara çıkan C.B. idaresindeki 46 AGS 915 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar karşı şeride gerek Terminal Caddesi’nden bulvara giriş yapan E.A.’nın kullandığı 03 AET 077 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.