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Suriye’nin kuzeyindeki Türk güvenlik güçleri iftarda bir araya geldi

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Barış Pınarı Harekatıyla PKK-YPG terör örgütünden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye’nin Telabyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri, iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Türk güvenlik güçleri iftarda bir araya geldi mask
Suriye’nin kuzeyindeki Türk güvenlik güçleri iftarda bir araya geldi
Suriye’nin kuzeyindeki Türk güvenlik güçleri iftarda bir araya geldi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının oluştuğu Telabyad’da görev yapan güvenlik güçleri ile iftarda buluştu. İlk olarak Akçakale’ye bir ziyaret gerçekleştiren Vali Şıldak, esnaf ile bir araya geldi. Daha sonra Harran-Akçakale Güvenlik Toplantısına başkanlık eden Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Akçakale Kaymakamı Onur Şan, Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve birim yetkililerinin katıldığı toplantının ardından bir değerlendirme yaptı. Vali Şıldak konuşmasında, "Bütün ilçelerimizde daha önceden düzenlediğimiz güvenlik toplantılarımızda detayları tekrar tekrar gözden geçiriyor ve ilgili birimlerin koordinasyonlarını denetliyoruz. Son bir hafta içerisinde diğer ilçelerimizde de aynı çalışmaları yapıyoruz. Seçim güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bütün kolluk kuvvetlerimiz görev başında. Şanlıurfa’mıza huzur ortamında bir seçim yakışır, bunun sağlanması için de hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Telabyad’ta iftar yaptılar

Vali Şıldak, Akçakale programının ardından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının oluştuğu Telabyad’da görev yapan güvenlik güçleri ile iftarda bir araya geldi. Vali Şıldak, "Tel Abyad’daki huzur, devletimizin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneğidir. Emniyet mensupları olarak sizler burada, jandarma teşkilatımız da Resulayn’da huzurumuz için fedakarca görev yapıyorsunuz. Bu huzurun temini için görev yapan bütün güvenlik güçlerimizle gurur duyuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İftarın ardından güvenlik güçleri ile sohbet eden ve ailelerine selamlar ileten Vali Şıldak, Telabyad halkının güvenliği için Türkiye’nin çok hassa davrandığını belirtti.

24 Mar 2024 - 23:12 İHA Şanliurfa- Asayiş

Mahreç  İha

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