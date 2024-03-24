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Dulkadiroğlu’nun tarihi yeniden ayağa kalkıyor

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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bahtiyar Yokuşu yeniden ayağa kaldırılacak, yeni tarihi sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak, Dulkadiroğlu’na yakışır bir tarihi meydan projesi hayata geçirilecek” dedi.

Dulkadiroğlu’nun tarihi yeniden ayağa kalkıyor mask
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Son iki dönemde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi yapılar ile ilgili çalışmalar yapan Başkan Okay, asrın felaketinin ardından yıkılan ve hasar alan yapılarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Kültür Bakanlığı desteğiyle birçok proje hazırlandığının altını çizen Başkan Okay, bu tarihi yapıların Dulkadiroğlu’nun aynası olduğunu ifade etti.

Özellikle, Bahtiyar Yokuşu Projesinin devam edeceğini, yeni sokak sağlıklaştırma projelerinin başlayacağını ve tarihi bir meydan oluşturulacağını dile getiren Başkan Okay, yeni dönemin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkaracağını söyledi.

Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde bulunan tarihi yapıların ayağa kaldırılması, turizme kazandırılması adına önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde Dulkadiroğlu’nun tarihi kimliği ortaya çıktı. Hem vatandaşlarımız, hem de şehrimize gelen misafirler özellikle konaklarımızın yeniden ayağa kalkması ile ilgili adeta bizleri teşvik etti. Bizlerde bu hususu büyük bir sorumluluk bilerek önemli çalışmalara imza attık. Bahtiyar Yokuşu projesiyle muazzam bir turizm destinasyonu oluşturduk. Bu alanı tarihi çarşımızla birleştirmeyi ve turizm aksını genişletmeyi öngördük. Ancak asrın felaketi sonrasında tarihi yapılarda büyük zarar gördü. Kamulaştırarak restorasyonu tamamladığımız 4 konağın dışında, vatandaşlarımıza ait 25 adet konağı bakanlık kaynaklarıyla restore ederek vatandaşlarımıza teslim etmiştik. Bunlardan 3 tanesi depremde ağır hasar görmüş, 4 tanesi de orta hasarlı olarak kalmıştır. Diğerleri ise hafif hasarlıdır” dedi.

Başkan Okay, “Deprem sonrasında tespit çalışması yaparak hemen harekete geçtik. Bu konaklarımızın yeniden ayağa kaldırılması adına proje hazırladık. 120 adet yapı için kültür bakanlığımıza başvuru yaptık. Bu yaz restorasyon çalışmalarının başlamasını ön görüyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi, yeni sokak sağlıklaştırma projelerimizi deprem öncesinde açıklamış ve çalışmalarına başlamıştık. Şimdi o çalışmaların da yeniden başlattık. Bahtiyar Yokuşu ile kapalı çarşı arasında yeni sokak sağlıklaştırma çalışmalarına hız vereceğiz. Dulkadiroğlu’nun tarihi kimliğine yakışır, şehrimizin adeta aynası olacak bir projeye daha imza atacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Ulu Cami’mizin meydanını da tamamlayacak bir proje planlıyoruz. Boğaz Kesen Cami’nin bulunduğu ada içerisinde anlamlı bir meydan yapacağız. Kanlıdere köprüsüne kadar uzanan bu alan ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Burası ile ilgili bir proje görseli oluşturduk. İnşallah yeni dönemde bu alanı şehrimize kazandıracağız diye konuştu.

24 Mar 2024 - 23:10 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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