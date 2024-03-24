- Politika

CHP Genel Başkanı Özel: “İsrail, devlet terörü yapıyor”

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Üç aydır Filistin’de Hamas’ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail’in yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin’de 32 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel: “İsrail, devlet terörü yapıyor” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı’da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, Bayraklı Belediyesi Başkan adayı İrfan Önal’ı tanıtarak, “İrfan Önal, partide emek veren herkesin çok yakından tanıdığı, 20 yaşında Gençlik Kolları Başkanı olan, benimle birlikte parti meclisi üyeliği yapan, 2019’dan beri Bayraklı’da Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevlerini götüren, Cumhuriyet Halk Partisi’nde gençlik kollarında mücadele etmiş ve bu mücadelelerin sonunda nereye geldiyse kendi emeğiyle gelmiş bir kardeşimizdir. Kendisine, onu destekleyen bütün gençlik kollarına, yüreği onunla birlikte olan adaylaşma sürecinde İrfan için katkı koyan bütün gençlik kollarının ortak adayı olan İrfan kardeşime başarılar diliyorum. Yolu açık olsun” dedi.

“Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin”

İftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Özel, “Bizi bu sofrada bir araya getiren çok değerli İrfan kardeşime, Serdar başkanıma ve İzmir İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Oruçlar tutuldu, Allah kabul etsin. Ama orucu sadece sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yememek, içmemek olarak kabul etmek, Ramazan ayını anlamamaktır. Ramazan’da bu bahsettiğim midenin orucudur. Ama hiç şüphe yok ki ağzın orucu, kulağın orucu, aklın ve kalbin orucu, midenin orucundan belki de daha önemlidir. Kötü söz söylememek, küfür etmemek, hakaret etmemek, dedikodu yapmamak ağzın orucudur. Kem sözlere kulakları kapatmak, dedikoduyu dinlememek, iftiraya prim vermemek, kulağın orucudur. İyi şeyler düşünmek, tasarlamak, insanların iyiliği, mutluluğu için çalışmak, planlamak zihnin, aklın orucudur ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kırık kalp varsa, bir üzülen çocuk, korkan çocuk varsa, korkan bir kadın varsa onlara sahip çıkmak, onları düşünmek ve o temiz duygularla kalbi oraya açmak da kalbin orucudur” diye konuştu.

“Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir”

İslam coğrafyasında çok fazla üzücü olaylar olduğunu ifade eden Özel, “Öncelikle dün Rusya’da yapılan saldırıda son bilgilere göre 160’a yakın kişi, hem de çoluklarıyla çocuklarıyla, eşleriyle hiç günahları olmayan bir toplumsal alanda katledildiler. Ben Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin’e ve yine Rusya Büyükelçisi’ne hepimizin üzüntülerini ileten birer mesaj yolladım. Orada hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Yine üç aydır Filistin’de Hamas’ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail’in yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin’de 32 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti. 32 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuktu. Bu katliama dur demek için dünyadaki 140 ülkedeki siyasi akrabalarımıza mektuplar yazdım. Bugün Türkiye’nin sıcak gündeminde de Filistin var olmalı. Orada akan kan durmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü Genel Başkanımız Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit’in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yaser Arafat’la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin’e sahip çıkan pozisyon, Cumhuriyet Halk Partisi’nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir” dedi.

24 Mar 2024 - 22:50 İHA İzmir- Politika

Mahreç  İha

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL