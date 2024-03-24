CHP Genel Başkanı Özel: “İsrail, devlet terörü yapıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı’da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, Bayraklı Belediyesi Başkan adayı İrfan Önal’ı tanıtarak, “İrfan Önal, partide emek veren herkesin çok yakından tanıdığı, 20 yaşında Gençlik Kolları Başkanı olan, benimle birlikte parti meclisi üyeliği yapan, 2019’dan beri Bayraklı’da Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevlerini götüren, Cumhuriyet Halk Partisi’nde gençlik kollarında mücadele etmiş ve bu mücadelelerin sonunda nereye geldiyse kendi emeğiyle gelmiş bir kardeşimizdir. Kendisine, onu destekleyen bütün gençlik kollarına, yüreği onunla birlikte olan adaylaşma sürecinde İrfan için katkı koyan bütün gençlik kollarının ortak adayı olan İrfan kardeşime başarılar diliyorum. Yolu açık olsun” dedi.

“Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin”

İftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Özel, “Bizi bu sofrada bir araya getiren çok değerli İrfan kardeşime, Serdar başkanıma ve İzmir İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Oruçlar tutuldu, Allah kabul etsin. Ama orucu sadece sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yememek, içmemek olarak kabul etmek, Ramazan ayını anlamamaktır. Ramazan’da bu bahsettiğim midenin orucudur. Ama hiç şüphe yok ki ağzın orucu, kulağın orucu, aklın ve kalbin orucu, midenin orucundan belki de daha önemlidir. Kötü söz söylememek, küfür etmemek, hakaret etmemek, dedikodu yapmamak ağzın orucudur. Kem sözlere kulakları kapatmak, dedikoduyu dinlememek, iftiraya prim vermemek, kulağın orucudur. İyi şeyler düşünmek, tasarlamak, insanların iyiliği, mutluluğu için çalışmak, planlamak zihnin, aklın orucudur ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kırık kalp varsa, bir üzülen çocuk, korkan çocuk varsa, korkan bir kadın varsa onlara sahip çıkmak, onları düşünmek ve o temiz duygularla kalbi oraya açmak da kalbin orucudur” diye konuştu.

“Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir”

İslam coğrafyasında çok fazla üzücü olaylar olduğunu ifade eden Özel, “Öncelikle dün Rusya’da yapılan saldırıda son bilgilere göre 160’a yakın kişi, hem de çoluklarıyla çocuklarıyla, eşleriyle hiç günahları olmayan bir toplumsal alanda katledildiler. Ben Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin’e ve yine Rusya Büyükelçisi’ne hepimizin üzüntülerini ileten birer mesaj yolladım. Orada hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Yine üç aydır Filistin’de Hamas’ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail’in yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin’de 32 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti. 32 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuktu. Bu katliama dur demek için dünyadaki 140 ülkedeki siyasi akrabalarımıza mektuplar yazdım. Bugün Türkiye’nin sıcak gündeminde de Filistin var olmalı. Orada akan kan durmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü Genel Başkanımız Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit’in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yaser Arafat’la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin’e sahip çıkan pozisyon, Cumhuriyet Halk Partisi’nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir” dedi.