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İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

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Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın mask
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
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Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

24 Mar 2024 - 21:40 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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