- Yaşam

59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Korkuteli ilçesinde Fatma Ernez (59) arkadaşlarına inat ehliyet aldı. Ernez, “Yaşın sınırı yok, insanlar azmettikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Ehliyetimi aldım, artık kendi otobüsümü alacağım ve servis otobüsü kullanacağım” dedi.

59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Korkuteli’ne bağlı Yelten Mahallesinden Fatma Ernez (59) yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat kursa gidip, 1 ay içinde otobüs ehliyetini almaya hak kazandı. Yazılı sınavın ardından girdiği direksiyon sınavını tek seferde geçen Fatma Ernez, “Otobüs ehliyetini aldım. Artık otobüs alıp, servis yapacağım. Yaş sınırı yok, azmettikten sonra her işin hakkından gelinebiliyor. Hayalim olan otobüs kullanmak için ilk olarak otobüs alıp, Yelten mahallesinden Korkuteli’ne servis yapacağım” dedi.

Yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat sürücü belgesini almaya hak kazandığını söyleyen Fatma Ernez, “Kafamda servisçilik yapmak vardı. Ben de ilk olarak otobüs ehliyeti almayı kafama koydum. Yayla sürücü kursuna otobüs ehliyeti almak için müracaat ettim. Yazılı sınav sonrası direksiyon sınavını da kazanarak D ehliyeti almaya hak kazandım” dedi.

24 Mar 2024 - 20:40 İHA Antalya- Yaşam

Mahreç  İha

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL