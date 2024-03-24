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Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu mask
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Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

# spor

24 Mar 2024 - 19:55 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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