Hakkari’de 3 kilo altın ele geçirildi

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü yol kontrol noktasında yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada hareketlerinden şüphenelinen 2 şahsın kaba üst aramasında 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi.