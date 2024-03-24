ABD, Ürdün ile birlikte Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdiklerini duyurdu

CENTCOM, X sosyal medya hesabından operasyona ilişkin mesaj paylaştı.

Operasyonda, Ürdün'ün gıda malzemelerinin, ABD'nin ise C-130 askeri uçağının kullanıldığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyine indirilenler arasında pirinç, un, süt, makarna ve konservelerin olduğu kaydedilen paylaşımda, bunların, 13 binden fazla öğüne tekabül ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, ABD ve ortaklarının düzenlediği havadan yardım indirme operasyonlarının, Filistin halkının çektiği acıyı azaltmayı hedeflediği ve devamının geleceği bildirildi.

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Daha önce Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi ölmüş, bazı kişiler de yaralanmıştı.

Başka bir operasyonda ise Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı. Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.