Başkan adayı Mercan’dan gençlere özel spor kompleksi projesi

AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, Belediye Spor Kompleksi projesiyle gençler başta olmak üzere yüzme ve diğer sporları yapmak isteyenler için önemli bir tesis kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan adayı Mercan, yarı olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere birçok spor dalını bünyesinde barınacak olan Belediye Spor Kompleksi’nin, tamamen ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Çocuklar için ücretsiz kurslarında açılacağı Belediye Spor Kompleksi projesi hakkında bilgi veren AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “İnşallah vatandaşlarımızın desteği ile 1 Nisan sabahı göreve geleceğiz ve tüm projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ben buradan gençlerimize ve çocuklarımız bir müjde vermek istiyorum. Yarı olimpik yüzme havuzu, özel spor alanları ve hobi atölyeleri, basketbol, voleybol ve tenis sahasının yer alacağı aynı zamanda yoga, plates gibi toplu spor etkinliklerini de barındıracak Belediye Spor Kompleksi projemizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İçerisinde kafeterya ile sporseverlerin spor sonrası dinlenmelerine olanak sağlanırken ebeveynlerin spor yapan çocuklarını rahatça bekleyebilecekleri bir dinlenme alanı da oluşturulacak” dedi.

Çocukların ve gençlerin, birçok spor dalında kendilerini geliştirmelerinin yanında daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını belirten Mercan, “Ayrıca tesisimizde çocuklarımız için ücretsiz ve özel kurslarda düzenlenecek. Belediyemiz ve gönüllü öğretmenler tarafından, yüzme, ok atma, futbol, basketbol, voleybol gibi spor alanlarında ücretsiz kurslar verilecek” şeklinde konuştu.