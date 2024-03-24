1 Nisan – 30 Haziran arasında balık avı yasak olacak

Kahramanmaraş genelindeki baraj, göl, gölet ve akarsularda, başta sazangiller ve yayın balıklarının av yasağı 1 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 30 Haziran’a kadar sürecek av yasağına ilişkin olarak duyuru yayımladı.

Sazan ve yayın balıklarının bölgede 1 Nisan – 30 Haziran ayları arasında yumurtalama dönemine girdikleri belirtilen duyuruda, bu dönem içinde üreme alanlarında yapılan avcılık ile balık popülasyonu artışının engellendiği vurgulandı.

Bunun sonucunda da sucul yaşamın doğada var olan dengesinin bozulduğu ve balık kaynaklarının azaldığı hatırlatılan duyuruda, her geçen gün azaldığına değinildi.

Duyuruda, “Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarını olumsuz etkilenmektedir. Bu kaynaklar sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılık, ekosistemi korumaktadır. Her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmelidir. İlimiz tüm iç sularında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında av yasağı getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Avlanma yasağına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağının da altı çizildi.