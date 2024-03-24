Balıkçıl Mahallesi muhtar adayı Bayram Kışla: “Mahalle sakinlerimize güvenim tam”

Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Balıkçıl’a muhtar adaylığını açıklayan Bayram Kışla, seçimlere bir hafta kala yarışı kazanma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Mahalle sakinlerine güveninin tam olduğunu belirten Kışla, Balıkçıl’da hizmet bayrağına talip olduğunu dile getirdi.

Seçimlere yoğun bir şekilde hazırlandığını ve talip olduğu bu görevin omuzlarına yükleyeceği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek azim ve kararlılıkla bu yola çıktığını vurgulayan Bayram Kışla, “Muhtar mahallenin gören gözü, işiten kulağı ve konuşan sesidir. Ben de sorun değil çözüm odaklı bir anlayışla Balıkçıl’daki herkesin derdini kendi gibi göreceğim. Muhtarlık benim için asla bir makam ya da mevkiden ibaret olmayacak. Balıkçıl’ı birliği ve beraberliği, dayanışmasıyla Elbistan’ın örnek mahallelerinden biri olmasına katkı sunmak istiyorum. Balıkçıl’ın bir evladı olarak acıda ve sevinçte kader birliği yaptığımız kıymetli mahalle sakinlerimizle istişare ve ortak aklın gerektirdiği bir yönetimi benimseyeceğim” dedi.

Balıkçıl’da bir değişime ihtiyaç olduğunu ifade eden muhtar adayı Bayram Kışla, “Dargınlığın, küslüğün olmadığı tüm sorunları çözüme kavuşturulmuş bir Balıkçıl için elimi taşın altına koyuyorum. Tüm mahalle sakinlerimizin de desteğini bekliyorum” şeklinde konuştu.