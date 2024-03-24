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Afşin'de ki Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulanacak

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Afşin Belediyesinin 6 Şubat depremleri öncesi hayata geçen ödüllü projesi “Afşin Arı Evi” Adalet Bakanlığı’nın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumlarınca emsal alınarak ülke genelinde uygulamaya konulmaya hazırlanıyor.

Afşin'de ki Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulanacak mask
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in öncülüğünü yaptığı Kırsal Kalkınma Projelerinden, dünyada en büyük ikinci arı kolonisi varlığına sahip Afşin Arı Evi, ülkemizde örnek proje olarak alınarak Adalet Bakanlığı bünyesinde kullanılmaya başlanıyor.

Hedef Tüm Türkiye

Hacettepe Üniversitesi ve Afşin Belediyesi ortak projesi olan Afşin Arı Evi’nin danışmanlığını yapan Prof.Dr.Aslı Özkırım’ın da danışman olarak davet edildiği proje ile tekstilden gıdaya bir çok sektöre üretim ve ekonomi desteği sağlanması hedefleniyor.

Afşin örnek oldu

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Güven, “Elbette Anadolu’nun bağrında bir belediye olarak yapmış olduğumuz projelerin devletimiz tarafından emsal alınması bizleri gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kırsal kalkınma için çeşitli projeler gerçekleştirdik. Arı Evimiz de bunlardan biri. Afşin gibi toprakları verimli, turizm ve sanayi gelirleri kısıtlı ilçeler için bu tür projelerin anlamı oldukça büyük. Salt arı sevgisi için değil, bölgemizdeki halkın kalkınması için yürüttüğümüz projemizin getirisinin devletimizin önemli kurumları tarafından tespit edilmiş ve model alınmış olması bizleri çok memnun etti. Başta sayın hocamız Prof. Dr. Aslı Özkırım olmak üzere, bu projede büyük emeği olan nice kıymetli paydaşlara buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Afşin herşeyin en iyisine layıktır. Afşin için emeğini ve desteğini esirgemeyenlerden Rabbim razı olsun” dedi.

24 Mar 2024 - 14:49 İHA Kahramanmaraş/ Afşin- Güncel

Mahreç  İha

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