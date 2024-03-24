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Şehit Abdulkadir Akıncı, ebediyete uğurlandı

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Suriye’de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, memleketi Adıyaman’da ebediyete uğurlandı.

Şehit Abdulkadir Akıncı, ebediyete uğurlandı
Şehit Abdulkadir Akıncı, ebediyete uğurlandı
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Suriye’de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur us bölgesinde, mevzide gözetleme görevindeyken meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Hava yoluyla Adıyaman Havaalanına getirilen şehidin cenazesi buradan alınarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Bekar olan ve Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehitlikte sonsuzluğa uğurladı.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekillerinden Abdurrahman Tutdere, Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, askeri erkanlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

24 Mar 2024 - 14:24 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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