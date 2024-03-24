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Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı

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İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi.

Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresine baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin bulunduğu Nasır Hastanesi yerleşkesi yakınlarındaki bölgelere girdi.

İsrail güçlerinin ayrıca Han Yunus'un çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail'in havadan gerçekleştirdiği saldırılar, Nasır Hastanesi yerleşkesinin güneyi ve doğusu ile Batın Semin bölgesinde yoğunlaştı.

Bu bölgeler ayrıca top atışları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alınmaya devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin Kızılayının acil operasyon odasında görevli Emir Ebu Ayşe, Han Yunus'un batısındaki Emel Hastanesi'nde görevi başında iken İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, 15 Şubat'ta Nasır Hastanesi'ne baskın düzenlediğini, 10 gün süren saldırılarda, hastanede bulunan yerinden edilmiş çok sayıda kişi ile hasta ve sağlık personelinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin alıkonulduğunu ve büyük bir yıkım gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Refah'ta enkazdan 6 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "Fervane" ailesinin evini hedef aldığını aktardı.

Ailenin yıkılan evinin enkazında 6 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaşıldığı aktarıldı.

# dünya

24 Mar 2024 - 14:17 AA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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