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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı:

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"İçimizden çıkıp birlikte yol aldığımız, kol kola yürüdüğümüz, bu davanın neferleri olduklarına inandığımız ama şu anda bu davayı terk eden arkadaşlarımız, tırnak içinde söylüyorum, o kişilerin bizimle ilgili, Cumhurbaşkanı'mızla ilgili, AK Parti teşkilatlarına zarar vermek için söyledikleri ifadeleri lütfen dikkate almayın"

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı: mask
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı:
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı:
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İçimizden çıkıp birlikte yol aldığımız, kol kola yürüdüğümüz, bu davanın neferleri olduklarına inandığımız ama şu anda bu davayı terk eden arkadaşlarımız, tırnak içinde söylüyorum, o kişilerin bizimle ilgili, Cumhurbaşkanı'mızla ilgili, AK Parti teşkilatlarına zarar vermek için söyledikleri ifadeleri lütfen dikkate almayın." dedi.

Elitaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir siyasi hareketin, kol kola girdiği ve güç birliği yaptığı takdirde yenilmezler hareketi haline geldiğini ifade eden Elitaş, rahmet ve mağfiret ayı ramazanda buluşmanın ve aynı iftar sofrasını paylaşmanın AK Parti'nin gücüne güç kattığını dile getirdi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve çizdiği yolda hareket ettiklerini anlatan Elitaş, Türkiye'nin meseleleri ve menfaati için hangi konu varsa onu gündeme getirip hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

31 Mart'ta yapılacak seçimlere dikkati çeken Elitaş, bu seçim döneminde çok farklı bir ortamın ortaya çıktığına işaret etti.

Elitaş, çok değişik bir ortamla karşı karşıya olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi, son günlerde siyasette zübükler ortaya çıkmaya başladı. Bu zübükler, bir kısmı bizde milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, il başkanlığı yapmış, çeşitli görevlere gelmiş ama 'Ya bu sefer sen dur, senin yerine başkası olsun'. Koltuğu devrettiği an her şeyi bitmiş. Başka tarafa gitmiş insanlar. İşte şuradaki tablonun içerisinde onlar bulunamazlar. Niye, çünkü onlar davayı koltuk sevdası zannedenler olduğu için bizim aramızda bulunmazlar. Bu arkadaşlarımız bir bakıyorsunuz herhangi bir ilin bir ilçesinde o ilçede daha önce ilçe başkanlığı yapmış. Birisi 'beni aday göstermediler' diye kırılmış. 'Ben de gidiyorum şu partiden aday oluyorum' demiş. Ve şöyle söylüyor, 'Kazanırsam ben, Cumhurbaşkanımızı seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Ama beni seçmeyenlere kızıyorum. Aday oluyorum.' Sebep? 'İl başkanına, ilçe başkanına ders vermek için aday oluyorum.' Ekip dışı hareketler yapıyorlar."

AK Parti teşkilatına zarar vermek isteyenlerin sözlerine inanılmaması gerektiğini ifade eden Elitaş, şunları kaydetti:

"Zübüklük yapanlar, siyasette birinin gölgesine sığınmaya çalışanlar, kendi iradesiyle veya kendi bilgi birikimleriyle herhangi bir siyasi söylem veya sürükleyebilecek liderlik vasfı olmayanlar bir fotoğrafın altına gizlenerek siyaset yapmaya çalışırlar. Kendi resimleri yanında bir de başkasının resmi ile siyaset yaparlar. Eğer bir siyasette lidersen, bir ciddiyetin varsa, saygınlığın varsa, toplumu etkileyebileceksen, çünkü siyasetçi toplumun lideridir. Toplumu etkileyendir. Eğer etkileme kabiliyetin varsa başkasının gölgesine sığınarak siyaset yapmayı bir tarafa bırakman gerekir. Kendi resminle, kendi adınla, kendi soyadınla siyaseti yapıp ortaya çıkman gerekir.

İçimizden çıkıp birlikte yol aldığımız, kol kola yürüdüğümüz, bu davanın neferleri olduklarına inandığımız ama şu anda bu davayı terk eden arkadaşlarımız, tırnak içinde söylüyorum, o kişilerin bizimle ilgili, Cumhurbaşkanı'mızla ilgili, AK Parti teşkilatlarına zarar vermek için söyledikleri ifadeleri lütfen dikkate almayın. Onların bize yaptığı yanlışlara karşı biz birlik olarak bu tablonun verdiği sonuç çerçevesinde ilçelerimizden, mahallelerimizden, beldelerimizden eski yerlerimizden nereler varsa tanıdıklarımıza, dostlarımıza gidip her birimiz birer Recep Tayyip Erdoğan gibi ev ev gezip, mahalle mahalle dolaşıp, kardeşlerimizi sandığa götürmemiz gerekir. Zübüklerin zübüklüklerini ortadan kaldırabilmek için bu davaya gönül vermiş, baş koymuş insanların başlarını dik tutabilmek için birilerinin böyle zübük diye heveslenmelerini kesmek için önümüzdeki en önemli görev 31 Mart tarihinde AK Parti'ye gönül vermiş insanları, erdemlilerin tamamını sahaya döküp, sandıktan en yüksek oyu almamız gerekir."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, partililer ve davetliler katıldı.

# AK Parti, iftar, Kahramanmaraş, Mustafa Elitaş, Ramazan

23 Mar 2024 - 22:44 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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