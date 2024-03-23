- Asayiş

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Suriye’de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı’nın şehadet haberi Adıyaman’daki ailesine verildi.

Adıyaman’a şehit ateşi düştü mask
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyamanlı Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı’nın şehit haberi, askeri yetkililer tarafından Adıyaman’da Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ailesine haber verildi. Baba Mehmet Akıncı, evin önünde bekleyen ve şehidin olduğu öğrenilen otomobile dokunup, "Abdulkadir’imin arabası burada, hevesini alamadı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin mezar taşına yazılmış paylaşımı

Şehidin, bir gün önce sosyal medyadan yaptığı, “Adımı yazdılar mezar taşıma, ne boyuma baktılar ne yaşıma, alnıma yazıldı geldi başıma; Allah’ım böyle yazmış ağlamayın” paylaşımı yürekleri dağladı.

Suriye’de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur us bölgesinde, mevzide gözetleme görevindeyken meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı ağır şekilde yaralandı. Üs bölgesinde ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pazar günü Hatay’da yapılacak törenin ardından helikopterle Adıyaman Havaalanına getirilecek olan şehidin cenazesinin, öğlen namazının ardından defnedilmesi planlanıyor.

Bekar olan şehit Abdulkadir Akıncı’nın, Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olduğu öğrenildi.

23 Mar 2024 - 22:13 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL