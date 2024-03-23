CHP'li Gürsel Erol'dan Nurhak ve Elbistan çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Elbistan ve Nurhak adaylarına destek için vatandaş buluşmaları gerçekleştirdi.
Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Il Başkanı Ünal Ateş ile birlikte ilk programını Nurhak'ta düzenledi.
CHP'li Erol'un Nurhak ziyareti büyük bir kalabalığa sahne oldu. Başkan adayı İlhami Bozan'a destek ziyareti, miting havasında geçti. Buluşma, CHP'nin gövde gösterisine dönüştü.
Erol, daha sonra Elbistan'da partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz'ün seçim ofisini ziyaret etti.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Nurhak ve Elbistan programlarındaki coşkunun, 1 Nisan'daki seçim zaferinin işaret fişeği olduğuna vurgu yaptı.