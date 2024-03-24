Eğitim Bir-Sen, geleneksel iftar programı düzenliyor

Elbistan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) eğitim camiasını geleneksel iftar programında buluşturuyor.

Elbistan Eğitim Bir-Sen tarafından Pınarbaşı Düğün Salonunda 28 Mart Perşembe günü organize edilecek iftar yemeğine sendika yönetim kurulu üyeleri yanı sıra, sendikanın istişare kurulu, sendikanın gençlik yapılanması, sendikanın kadın yapılanması ve tüm sendika üyeleri aileleriyle birlikte katılım sağlayacak.

Elbistan Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Yılmaz, depremin getirdiği olumsuz etkileri kırmak ve üyelerimizle hasbihal etmek üzere bu iftar yemeğini organize edeceklerini ifade etti.

Ramazan ayının sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşamasına vesile olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Dünya genelinde zor bir dönemden geçmekte olduğumuz ramazan ayının, huzur, hoşgörü ve barış getirmesini, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmamızı temenni ediyorum" ifadesini kullandı.