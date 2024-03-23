- Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Teröristlere göz açtırmamakta kararlıyız”

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör neredeyse, ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah’ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Teröristlere göz açtırmamakta kararlıyız” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya’da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksın. Dinlenmek yok. Devamlı çalışacaksın" talimatı verdiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Çünkü bizim milletimiz onları ülke içinde de, ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden terör neredeyse ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah’ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil. Ama bir terör örgütü mensubu, kendileri veya sözde liderleri kim bizim aziz milletimize yan bakmaya cüret ediyorsa bizde onlara düz bakacak değiliz” diye konuştu.

"10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı”

Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, “Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘şehir eşkıyaları’. Organize suç örgütleri. Bazı adları da bu. Adları batsın. Ne olursa olsun. 10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürüp adalete teslim ettik” şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmamakta kararlı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını zehreden kim varsa en büyüğünden sokak satıcısı olan en küçüğüne varıncaya kadar biliniz ki biz onları hayatını zehretmeye kararlıyız. Onlara nefes aldırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evden hırsızlık olaylarını değerlendiren Yerlikaya, “Evden hırsızlıkta bir önceki yılın ilk 75 gününün ortalaması günlük 162 iken 2024’ün ilk 75 gününde bunu şimdilik 98’e düşürdük. Her gün takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Amasya Valiliğini ziyaret ederek Vali Yılmaz Doruk’un da yer aldığı huzur ve seçim güvenliği toplantısı yapan Bakan Yerlikaya, sonrasında esnafları dolaşıp vatandaşlardan AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık’a destek istedi.

23 Mar 2024 - 18:19 İHA Amasya- Politika

Mahreç  İha

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL