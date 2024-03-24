Terör örgütü propagandası yapan 19 kişi hakkında soruşturma

Elbistan’da, Fransa’da öldürülen Fidan Doğan için düzenlenen anma etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında DEM Partili bir milletvekilinin de bulunduğu 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 2013 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te öldürülen Fidan Doğan’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle etkinliğine katılan ve aralarında HEDEP/DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun da bulunduğu 19 şüphelinin, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’yle ilgili propaganda yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.