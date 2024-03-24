Yalçın Petrol’den indirimli fiyatlar

Kaliteli ve güler yüzlü hizmet sloganı ile Elbistan ve bölge halkına hizmet sunmaya devam eden Yalçın Petrol, motorin, benzin ve LPG’de özel indirim sunuyor.

Elbistan’da Termik Yolu üzeri Darende yol ayrımı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren Yalçın Petrol, indirimli fiyatları ile araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İşletme sahibi Ahmet Yalçın, temiz ve kaliteli akaryakıt, samimi ve güler yüzlü hizmet anlayışından ödün vermeden Elbistan’da hizmet verdiklerini belirterek, “Akaryakıt fiyatlarında uyguladığımız indirim fiyatlarla araç sahiplerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz. Petrol istasyonumuz içerisinde oto yıkama ve marketimiz ile müşterilerimize kaliteli bir hizmet veriyoruz. İstasyonlarımızdaki fiziki koşulları ve hizmet kalitemizi de arttırıyoruz. Akaryakıt istasyonumuzda, müşterilerimizin 24 saat boyunca tüm alışverişlerini yapabildikleri, misafirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten yeni market konsepti doğrultusunda yepyeni ve taptaze lezzetleri ile geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca oto yıkama hizmeti ile istasyonumuzda aracının temizliği ile bizzat ilgilenmek isteyen müşterilerimiz self servis yıkama alanından faydalanabilirler. Yüzde yüz yerli sermaye olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Yalçın Petrol’ün tüm şubelerine vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.