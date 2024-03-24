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Başkan Özgen: “AKP, ipi kopmuş uçurtmaya döndü”

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Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, yerel seçimlerde ‘Tertemiz ellerimizi sizlere uzatıyoruz’ diyerek seçmenden destek istedi. Mi...

Başkan Özgen: “AKP, ipi kopmuş uçurtmaya döndü” mask
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Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, yerel seçimlerde ‘Tertemiz ellerimizi sizlere uzatıyoruz’ diyerek seçmenden destek istedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan ilçe Başkanı Ali Özgen, gündeme ilişkin olarak yaptığı açıklamada; AK Parti’yi, ipi kopmuş uçurtmaya benzetti.

‘AKP ipi kopmuş uçurtmaya döndü’ diyen Özgen, yerel seçimlere kısa bir süre kala da siyaset ve siyasiler çamurun içinde çirkefleşmeye devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin eğitim ve ekonomik sistemindeki yanlışlıklara da dikkat çeken Özgen, şöyle devam etti:

“22 yıldır ülkeyi idare edenlerin geldikleri nokta millet perişan, emekli, işçi, esnaf ve ekonomi bataklıkta, siyasete ve siyasetçiye olan güven ve inanç yok olmuştur. Değer verdiğimiz kutsallarımızın içi boşaltılmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in vefatından sonra kötülükler ve ihanetler başlamıştır. Batılı devletlerle yapılan ittifaklar bizi bu duruma düşürdü. 1948 yılından Fulbraid anlaşmasıyla Türk milli eğitim sistemi Amerika’ya bağlandı. Eğitimin beyni bugünkü adıyla Talim Terbiye Kurulu’na sokulan Amerikalı Coniler görevlerini hakkıyla yaptılar. Köy Enstitülerini, komünist yetiştiriyorlar yaftasıyla kapattılar. Dilimizle, tarihimizle oynadılar, tahrip ettiler.

Bugünlere gelinene kadar öğretmenlerimizin hakkını, hukukunu hiçe saydılar. Başöğretmen, çırak öğretmen, sözleşmeli, kadrolu öğretmen diyerek ikiye böldüler. Şimdi ise eğitimi sözde tarikatlara, gözüne sürme çekenlere teslim ettiler. 1952 yılında NATO’ya girerek Türk milletinin özgürlüklerini sattılar. Tütünümüze kota koydular, Amerikan sigaralarını içiriyorlar bu millete 22 senede fabrikalarımızı, limanlarımızı talan ettiler. Doğamızı, hayvanlarımızı mahvettiler. Tarımımızı bitirdiler, adaleti, liyakati hiçe sayan, çalan çırpan, yandaşlarının zenginleştiği açlık korkusu çeken bir Türkiye ile karşı karşıyayız.”

Artık değişim zamanı geldiğini vurgulayan MYP Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, açıklamalarını, “Seçimlerde bunlara gidin demenin zamanı gelmedi mi? Bunca haksızlıklara suiistimallere nasıl tahammül ediyorsunuz. Milli Yol Partisi olarak huzurunuza çıkıyoruz. Temiz ellerimizi size uzatıyoruz, bize destek verin. Bu ülkenin bu milletin makus talihini yenelim. Milli Yol Partisi bir siyasi organizasyon değildir. Yerli ve milli hormonsuz alternatif bir harekettir. Bir gayemiz var. Bireylerin özgürlüklerini tam kullanması, onurlu ve şerefli yaşamasını gaye edinen, tarihten aldığı şuurla yarınların muştusudur. Adaletin tesis edildiği herkesin hakkını aldığı müreffeh bir Türkiye’de buluşmak üzere” cümleleri ile tamamladı.

24 Mar 2024 - 11:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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