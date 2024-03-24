İlçe jandarmanın yeni hizmet binası hızla yükseliyor

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yeni hizmet binasının inşaatı hızla yükseliyor.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hizmet binası, 6 Şubat 2023’teki depremle birlikte ağır hasar aldıktan sonra kontrollü olarak yıkıldı. Nurhak jandarması da, ilk olarak çadırda daha sonra da konteyner karakolda hizmet verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı süreç çevresinde ilçeye yeni karakol binasının yapımına 2023 Eylülünde başlandı. İnşaat çalışmalarında da önemli bir aşama kaydedildi.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yeni hizmet binası şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güven’e, Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, Nurhak İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli eşlik etti.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, ilçe jandarma komutanlığının yeni hizmet binasının belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için azami çaba gösterildiğini söyledi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, modern ve depreme dayanıklı, güvenli bir binada hizmet vereceğini belirten Kaymakam Güven, “İlçemiz ve jandarmamız adına önemli bir çalışma burası. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp jandarmamızın hizmetine sunulacak. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.