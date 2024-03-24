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Kızılay’dan depremzedelere 13 günde 100 bin öğün iftar yemeği

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Türk Kızılay Elbistan Şubesi, ‘Acımız bir aşımız bir’ sloganıyla başlattığı iftar yemeği kampanyasında afetzedelerden gelen yoğun talep üzerine öğün m...

Kızılay’dan depremzedelere 13 günde 100 bin öğün iftar yemeği mask
Kızılay’dan depremzedelere 13 günde 100 bin öğün iftar yemeği
Kızılay’dan depremzedelere 13 günde 100 bin öğün iftar yemeği
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Türk Kızılay Elbistan Şubesi, ‘Acımız bir aşımız bir’ sloganıyla başlattığı iftar yemeği kampanyasında afetzedelerden gelen yoğun talep üzerine öğün miktarını arttırdı.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, sadece Elbistan’la sınırlı kalmayıp Nurhak, Ekinözü ve Afşin ilçelerine de yemek dağıtımı yapıyor. Ramazanın ilk 13 gününde ise dağıtılan öğün sayısı 100 bini aştı.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, on bir ayın sultanı ramazanın ilk gününden beri hayırseverlerin paylaştıklarını afetzedelerin sofralarına taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

İlk etapta sadece Elbistan’daki afetzedeler için 5 bin 500 kişilik bir dağıtım programı yapıklarını belirten Akan, gelen yoğun talep nedeniyle bu sayıyı 7 bine yaklaştırdıklarını ifade etti.

Elbistan’la birlikte kuzey ilçelerde de 2 bin 900 kişiye iftarlık ulaştırdıklarını dile getiren Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, “Böylece günlük öğün sayımız, 10 bine yaklaşmış oldu” dedi.

Ramazan ayı boyunca 250 bin kişinin iftar sofrasını şenlendirme hedefini aşacaklarını vurgulayan Akan, “Ramazanın manevi iklimi ve Türk Kızılay’ın da üstlendiği misyonun gereği olarak bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi dayanışma vakti diyerek ilçemizde 5 bin 500 kişilik iftarlık dağıtımı planlamıştık. Ancak, afetzede kardeşlerimizden gelen talep fazla olunca biz de mutfak ve personelimiz ile gönüllülerimizin imkanlarını son raddeye kadar kullanıp öğün sayımızı arttırdık. Şuan da Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerimizle birlikte günlük 10 bin rakamlarına ulaşmış durumdayız” dedi.

Elbistan’da 2 ayrı lokasyonda iftar yemeği dağıtımının sürdüğünü hatırlatan Türk Kızılay Elbistan şube Başkanı Mustafa Akan, aynı zamanda nakdi destek programına başladıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca 1550 aileye 2’şer bin TL nakit desteği,  gıda ve hijyen kolisi dağıtarak binlerce afetzedeye el uzatacaklarını vurgulayan Akan, “da sürdüreceklerinin altını çizen Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, “Ailelere nakdi olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Ramazan’ın bereketini yaşatmak için çalışıyor ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında seferber oluyoruz. Nakdi yardım programımızda ihtiyaç sahiplerini çok doğru bir şekilde belirliyoruz. Her bir ihtiyaç sahibinin sosyal incelemesi yapılıyor. Sosyal inceleme yapıldıktan sonra nakit yardım direkt TC kimlik numarasına tanımlanıyor ve bir mesajla kişiye duyuruluyor. Bu kişi sonrasında TC kimlik numarasıyla gidip nakit yardımını alabiliyor ve istediği şekilde bunu kullanıyor.

Elbistan’ımızın neresinde bir ihtiyaç varsa Kızılayımızın hilali de orada. Mazlumun umudu olan Türk Kızılay, iyiliğin gücünü yaymaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

24 Mar 2024 - 10:55 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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