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Elbistan’ın inşasında önemli adım: imar planı yürürlüğe girdi

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Elbistan ilçe merkezi ile 2 kırsal mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanarak yü...

Elbistan’ın inşasında önemli adım: imar planı yürürlüğe girdi mask
Elbistan’ın inşasında önemli adım: imar planı yürürlüğe girdi
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Elbistan ilçe merkezi ile 2 kırsal mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanarak yürürlüğe girdi.

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’nda oy birliği ile kabul edildikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ni de kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 Şubat itibariyle askıya çıkarılmıştı. Askı süresi dolan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına gelen itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda değerlendirildi. Plan, Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis toplantısında gündeme alındı. Plan, görüşülerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanarak yürürlüğe girdi.

1/5000 ölçekli planın onaylanıp yürürlüğe girmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Depremin izlerini hızla silecek, şehrimizi daha dayanıklı kılacak bu önemli adımı attık” dedi.

Özellikle inşaat sektörünün bu kararı beklediğini dile getiren Başkan Gürbüz “Son gününe, son saatine, hatta son dakikasına kadar var gücümüzle şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 1/5000 ölçekli nazım imar planımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Depremin izlerini hızla silecek, şehrimizi daha dayanıklı kılacak bu önemli adımı attık. İnşaat sektörünün sabırsızlıkla beklediği bu müjdeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Öteye yandan, Elbistan’a bağlı Körücek, Toprakhisar, Beştepe, Horhor ve Gökçek Mahalleleri’nde bulunan 13 parselde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişikliğe gidilmişti. Söz konusu parsellerin yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla sosyal ve teknik altyapı alanı, konut alanı, park ve yol tanımlaması yapılmıştı. Körücek Mahallesi’nde 4, Toprakhisar Mahallesi’nde 2, Beştepe Mahallesi’nde 1, Horhor Mahallesi’nde 2 ve Gökçek Mahallesi’nde de 3 olmak üzere toplam 13 parselde değişiklik yapılmıştı.

23 Mar 2024 - 14:48 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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