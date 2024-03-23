Murat Mercan, Taziye Evi ve Sosyal Faaliyet Alanı projesini tanıttı

Kentteki en öncelikli konu başlıklarından biri olan sosyal alanlara yönelik önemli projeleriyle dikkat çeken AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, bu konuda çözüm odaklı bir adım attı.

Başkan Adayı Mercan, seçim kampanyası kapsamında ilçeye kazandırılacak olan Taziye Evi ve Sosyal Faaliyet Alanı projesini tanıttı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, projenin detaylarını paylaşarak, ilçenin sosyal dokusuna katkı sağlayacaklarını ve vatandaşların bir araya gelip birbirlerini destekleyebilecekleri modern bir mekân oluşturacaklarını söyledi.

Taziye evi bölümünde ise vatandaşların bir araya gelip dayanışma içinde olabilecekleri bir ortamın sağlanacağını vurguladı.

Projenin, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak geniş bir alanı kapsadığını da dile getiren Mercan, gençlerden yaşlılara her kesimden insanın katılım gösterebileceği etkinliklere olanak tanıyacaklarını vurguladı.

Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, Taziye Evi ve Sosyal Faaliyet Alanı projesinin, ilçenin sosyal hayatına büyük bir ivme kazandıracağını ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını güçlendireceğini vurgulayarak, desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.