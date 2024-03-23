Zafer Partisi 1.sıra meclis üyesi adayı Babaoğlu: “Bu şehir sahipsiz değil”

Zafer Partisi’nin Elbistan Belediye Meclis Üyesi 1.sıra adayı inşaat mühendisi M. Korkut Babaoğlu, kentin sorunlarının çözümü için ilim, işinin ehli mühendisler ve yetim hakkına el uzatmayacak isimler gerektiğini söyledi.

‘Bu şehir sahipsiz değildir’ diyerek vatandaşların endişelenmemesini isteyen Babaoğlu, “Ortada kaldık, bu şehir ve bu ovanın geleceği ne olacak diye kaygılanmasın. Elbistan’ın göreve hazır, işine ehil, gözüne korku düşmeyen, vatansever, öz evlatları var. Şehrimizi tekrardan ayağa kaldıracak işinin ehli, hakkı tutup kaldıracak mühendislerimiz var” ifadelerini kullandı.

Hayali vaatler ve boş ümitlerle seçmenin karşısına çıkmadığını belirten Zafer Partisi’nin Elbistan Belediye Meclis Üyesi 1.sıra adayı M. Korkut Babaoğlu, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimde Elbistan Belediye Meclisinde tüm haksızlıkların ve basiretsiz icraatların karşısında olacağım. Memleketimiz ve geleceğimiz için projeler üreteceğim. Elbistan’ın sahibi Elbistanlılardır. Tüm Elbistan birlik olarak, şehrimizi particilik ve kabileciliğe kurban olmasını engelleyeceğiz. Ne yazık ki, sizlere diğer adaylar gibi hayali vaatler ve boş ümitler satamayacağım. Ben siyasetçi değilim. Ben inşaat mühendisiyim, mühendis oğlu mühendisim. Benim işim hesapla, proje ile teknik ile.

Önümüzdeki dönemde bizleri nice zorluklar bekliyor. Şehrin yeniden imarı, giden nüfusun geri gelmesi, rezerv alan yasasının uygulamaları, istihdam ve altyapı sorunlarının çözümü rantla olmaz, hamasetle olmaz, yaptım oldu kafası ile olmaz. Particilikle, kabilecilikle hiç olmaz.

Bunları çözmek için, ilim gerek, işinin ehli mühendisler gerek, memleketin menfaatlerini kendi şahsi çıkarlarından üstün gören idareciler gerek, yetim hakkına el uzatanın eline tokat olacak meclis üyeleri gerek.

Biz tüm Elbistan’a diyoruz ki, bunun için biz varız. Bizi belediye meclisinde önümüzdeki dönem deneyin. İşimizi ve iş ahlakımızı görün. Memlekete sağlayacağımız faydaları görün. Biz bu işe ehiliz ve sizlerden liyakate, ehliyete, bilime ve hakkaniyete itibar edenlerinizin oyuna talibiz. Biz soyunduğumuz bu işin vebalini biliyoruz. İşin ehli bizken dışarıdan seyretmenin vebalini de biliyoruz. İşte bu yüzden işin ehli bizken dışarıdan seyretmek yerine, göreve talip olduk. Kendi işimizden, ailemizden, kendi istikbalimizden feragat ederek, ilmimizi, bilgi ve tecrübemizi memleketimiz için bila bedel sunmaya niyet ettik.”

Açıklamasının devamında Elbistan’ın il olması konusuna değinen Zafer Partisi’nin Elbistan Belediye Meclis Üyesi 1.sıra adayı M. Korkut Babaoğlu, ‘Elbistan’ın il olması için AKP’nin kaybetmesi gerekiyor’ dedi.

Elbistan’ın il olmaması halinde kaybeden tarafta yer alacağını savunan Babaoğlu, “Eğer AKP Elbistan’ı tekrar almak istiyorsa il yapmalıdır. Aksi takdirde Elbistan küçülmeye ve deprem yaraları ile yaşamaya devam eder. Hakkımız olan il olmayı Elbistan istiyorsa, hiç kimse bunun önünde duramaz. Bunun haricinde söylenen her yol palavradır.Zaten önümüzde Düzce gibi bir örneğimiz de var. Bizimle aynı kaderi yaşayan Düzce, depremden sonra il olarak kendi yaralarını kendi sardı.

Kimse eğer iktidar kaybederse, Elbistan’a hizmet gelmez diye düşünmesin. Gelenler zaten gelecek, gelmeyenler de zaten gelmiyor. 15 yıldır bunu yaşayarak gördük. Önümüzdeki dönemde son bir yılda yapılanlardan fazlasının yapılmayacağı çok açıktır. Bunu hayali projeler satan adaylarda çok iyi bilmektedirler. Bu hayali projecilerin maksadı, önümüzdeki dönemde de kendileri Elbistan’ın rantı ile ceplerine cehennem ateşi doldurmaktır. Biz bunları hamaset olsun diye söylemiyoruz. Mühendisçe bakıldığında görünen budur. İşin gerçeği budur” değerlendirmesinde bulundu.

Babaoğlu, son olarak, “Biz halkımıza benimsetilmiş öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini yırtıp atacağız. Onlardan sadece liyakat ve ehliyete teveccüh etmelerini bekliyoruz. Aynı tüm Türkiye’ye benimsetilen “sığınmacı ve kaçaklarla beraber yaşamak zorundayız, bu sorunu kabul etmek zorundayız” tezini Prof. Ümit Özdağ hocamızın yırtıp attığı gibi, bizler de Elbistanlıya benimsetilen “Elbistan il olamaz” öğrenilmiş çaresizlik durumunu memleketimizin vatanseverleri ile yırtıp atacağız. Memleketin istikbalini, milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” ifadelerini kullandı.