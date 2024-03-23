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Elbistan Türk Müziği Topluluğu çalışmalarına devam ediyor

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Elbistan'da 4 yıldır faaliyet gösteren ve Elbistan’ın ozanları, şairleri ve birçok farklı meslek grubundan sanatseverlerin yer aldığı Elbistan Türk Mü...

Elbistan Türk Müziği Topluluğu çalışmalarına devam ediyor mask
Elbistan Türk Müziği Topluluğu çalışmalarına devam ediyor
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Elbistan'da 4 yıldır faaliyet gösteren ve Elbistan’ın ozanları, şairleri ve birçok farklı meslek grubundan sanatseverlerin yer aldığı Elbistan Türk Müziği Topluluğu, Suat Türkmen başkanlığında ve Aykut Alagöz şefliğinde oluşturulan yönetim ekibi ile Elbistan’ın kültürel değerlerini ileriye taşımak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

 Topluluk 60 kişiye ulaşan üye sayısı ile bu yıl da konser çalışmaları için her hafta buluşarak mayıs ayında düzenlenmesi planlanan konser için hazırlanıyor.

Elbistan Türk Müziği Topluluğu Başkanı Suat Türkmen "Bölgemizin özellikle 6 Şubat depreminden sonra insanların bu tarz sosyo-kültürel etkinlikler ile yaşanılan tüm bu olumsuzluklar içerisinde bir nebzede olsa sanatın iyileştirici gücü ile bu travmatik izlerin silinmesinde rol alarak sanata ilgi duyan tüm Elbistan Halkına destek olmak istediklerini belirtti. Bu sebeple Türk Müziği Topluluğuna destek olarak deprem sonrası toplumumuzun birlik ve beraberlik içinde olması gerekmektedir” dedi.

23 Mar 2024 - 14:42 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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