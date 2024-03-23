Final Kurs Merkezi’nden MSÜ sınavında Türkiye 88.’liği

Final Kurs Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavında Türkiye 88.’liği elde ederek büyük bir başarı sağladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavında öğrencilerinin Türkiye genelinde ilk 100’e girerek büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Final Kurs Merkezi Müdürü Mustafa Kurnaz, şunları söyledi:

“Elbistan'da başarı geleneği yine değişmedi. 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre; sayısalda Türkiye 88.’si, genel sıralamada Türkiye 135.’si, eşit ağırlıkta Türkiye 168.’si, sözelde Türkiye 343.’sü ve sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel sıralamaların hepsinde Elbistan 1.’si Final Kurs Merkezi’nden çıktı.

Elbistan Final Kurs Merkezi bireysel başarıda ilk sırada olduğu gibi kitlesel başarıda da yine ilk sırada. Kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimizden bazılarının dereceleri de şu şekilde; ilk binde 4 derece, ilk on binde 8 derece, ilk yirmi binde 20 derece, ilk elli binde 42 derece elde ettik. Bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tek tek kutluyoruz. Öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.”

2024-2025 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıt döneminin başladığını belirten Kurnaz, “Elbistan'ın en köklü kurs merkezi olan Final Kurs’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemi başlamıştır. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla da yeni sezon yaz kurslarımız başlayacaktır. Siz de hayalinizdeki bölümü kazanmak istiyorsanız Final Kurs'taki yerini şimdiden erken kayıt avantajlarından yararlanarak ayırabilirsiniz. Detaylı bilgi için tüm öğrenci ve velilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz” dedi.