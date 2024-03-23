- Güncel

Final Kurs Merkezi’nden MSÜ sınavında Türkiye 88.’liği

ABONE OL Google News Sayfamız

Final Kurs Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavında Türkiye 88.’liği elde ederek büyük bir başarı sağladı. 2023-2024 eğitim öğretim y...

Final Kurs Merkezi’nden MSÜ sınavında Türkiye 88.’liği mask
Final Kurs Merkezi’nden MSÜ sınavında Türkiye 88.’liği
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Final Kurs Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavında Türkiye 88.’liği elde ederek büyük bir başarı sağladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavında öğrencilerinin Türkiye genelinde ilk 100’e girerek büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Final Kurs Merkezi Müdürü Mustafa Kurnaz, şunları söyledi:

“Elbistan'da başarı geleneği yine değişmedi. 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre; sayısalda Türkiye 88.’si, genel sıralamada Türkiye 135.’si, eşit ağırlıkta Türkiye 168.’si, sözelde Türkiye 343.’sü ve sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel sıralamaların hepsinde Elbistan 1.’si Final Kurs Merkezi’nden çıktı.

Elbistan Final Kurs Merkezi bireysel başarıda ilk sırada olduğu gibi kitlesel başarıda da yine ilk sırada. Kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimizden bazılarının dereceleri de şu şekilde; ilk binde 4 derece, ilk on binde 8 derece, ilk yirmi binde 20 derece, ilk elli binde 42 derece elde ettik. Bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tek tek kutluyoruz. Öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.”

2024-2025 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıt döneminin başladığını belirten Kurnaz, “Elbistan'ın en köklü kurs merkezi olan Final Kurs’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemi başlamıştır. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla da yeni sezon yaz kurslarımız başlayacaktır. Siz de hayalinizdeki bölümü kazanmak istiyorsanız Final Kurs'taki yerini şimdiden erken kayıt avantajlarından yararlanarak ayırabilirsiniz. Detaylı bilgi için tüm öğrenci ve velilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz” dedi.

23 Mar 2024 - 14:40 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL