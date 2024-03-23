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Öğrencilerden Çanakkale Zaferi programında göz dolduran performans

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Elbistan’da, Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki performansları gö...

Öğrencilerden Çanakkale Zaferi programında göz dolduran performans mask
Öğrencilerden Çanakkale Zaferi programında göz dolduran performans
Öğrencilerden Çanakkale Zaferi programında göz dolduran performans
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Elbistan’da, Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki performansları göz doldurdu.

Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu 3-C ve 3-D sınıfı öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlamak için tiyatro hazırladılar. Bir kez daha ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykıran küçük öğrencilerin gösterilerde sergilediği performans, okul arkadaşları tarafından büyük alkış aldı. Gündüz okul öğrencilerine 2 kez oynanan gösteri, akşam da iki sınıfın velilerine oynandı. Velilere yönelik program öncesinde araştırmacı-tarihçi-yazar Orhan Saydam tarafından Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönleri anlatıldı. Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler, velileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

3-C sınıf öğretmeni Merve Çıtak Ceylan ile 3-D sınıfı öğretmeni Eray Rahmi Saydam, gelecek nesillere tarih bilincini aşılamak, zaferin nasıl kazanıldığını hissettirmek için yapılan bu çalışmadan hem kendilerinin hem öğrencilerinin hem de velilerin çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Veliler de, etkinliğin hazırlanmasında emek verenleri tebrik ettiler.

23 Mar 2024 - 14:28 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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